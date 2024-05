Erkelenzer Land Gleich mehrere Schlägereien am Vatertag

Erkelenzer Land · Sowohl in Wegberg als auch in Wassenberg kam es am Feiertag zu Auseinandersetzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können.

10.05.2024 , 13:59 Uhr

Das Kriminalkomissariat ermittelt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Vatertag, Donnerstag, 9. Mai, kam es gegen 22.30 Uhr bei einer Veranstaltung auf dem Sportplatz der Sportfreunde Uevekoven zu einer Rangelei. Das berichtet die Polizei. Ein 43-jähriger Besucher wollte die Auseinandersetzung beenden und wurde dabei von einem unbekannten Täter gegen das Ohr geschlagen verletzt. Der Täter war etwa 20 Jahre alt, hatte hellblondes, kurzes Haar und trug eine Brille. Außerdem trug er eine weiß-schwarzes T-Shirt. Kurz nach Mitternacht am Freitag, 10. Mai, kam es am Rosenweg im Wassenberger Stadtteil Effeld zu einem zunächst verbalen Streit zwischen vier Personen. Dieser endete damit, dass ein unbekannter Mann einen anderen niederschlug und einen weiteren mit einem Schlag im Gesicht verletzte. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen Schnauzbart. Sein Begleiter war circa 1,90 Meter groß und hatte blonde Haare. Einer der beiden Personen soll mit Vornamen Lukas heißen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Nummer 02452 9200 entgegen.

(vest)