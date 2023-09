Messdiener in Wegberg Neuer Aktions-Tag soll Zusammenhalt stärken

Ein Boule-Turnier, ein gut gefüllter Grill, Spiele und ein Gottesdienst: Rund um die Messdienerhütte in Rath-Anhoven war viel los. Erstmalig haben sich dort bei bestem Wetter alle Messdienerinnen und Messdiener der Pfarrei Sankt Martin getroffen: Rund 40 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Orten der Pfarrei. Mit dabei waren auch Kinder, die in diesem Jahr zur Erstkommunion gegangen sind und somit zukünftig als Ministranten am Altar stehen könnten.