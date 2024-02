Sessionsfinale in Gerichhausen Die Dorfgemeinschaft Hei on Klei feiert bunte Galasitzung

Ein Wegweiser in Pfeilform mit der Aufschrift „Hei on Klei Gerichhausen“ zeigt in Richtung der Straße Zum Ottenhof. Doch dass in etwa 100 Metern Fußweg ein karnevalistischer Abend stattfinden muss, ließ sich anhand der nach außen dringenden Stimmung bereits auf dem Weg Richtung Festzelt erkennen. Die beliebte Galasitzung der Dorfgemeinschaft Hei on Klei zog am Tulpensonntag über 350 Besucherinnen und Besucher in das Festzelt Zum Ottenhof. Gemeinsam feierte man den krönenden Sessionsabschluss des Gerichhausener Karnevalswochenendes.