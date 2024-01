Wegberger Winterdorf geht in die Verlängerung De Kloetschköpp begeistern bei Abtau-Party

Großer Andrang auf dem Wegberger Rathausplatz bei eisiger Kälte – die Abtau-Party an der Eisbahn lockte auch in diesem Jahr wieder ein großes Publikum aus der Mühlenstadt und umliegenden Orten zu dem beliebten Treffpunkt am Brunnen vor dem Rathaus. Die Band De Kloetschköpp dürfte wohl jedem Wegberger ein Begriff sein – die heimische Band, die sich hauptsächlich auf kölsche Karnevalslieder spezialisiert hat, heizte dem Publikum trotz der frostigen Temperaturen ordentlich ein und animierte zum Feiern. Die Wegberger Band ist nicht nur in ihrer Heimatstadt, sondern auch überregional für die Stimmung bei ihren Auftritten bekannt und begeistert das heimische Publikum nun bereits seit einigen Jahren als einer der Top-Acts zur Winterzeit – so auch am Sonntag. „Drink doch eine met“ konnte man an diesem Nachmittag wohl als Aufforderung zum gemeinschaftlichen Glühwein- und Kakaotrinken verstehen.