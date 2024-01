Doc Caro in Wegberg „Sterben ist wie barfuß über Wildblumen zu spazieren“

Die gebürtige Mülheimerin, die nach dem Abitur zunächst Chemie und dann Medizin studierte, um sich ihren Kindheitstraum zu verwirklichen, hat zwei Bücher geschrieben, ein drittes ist in Arbeit. Aus einem davon liest die Fachärztin für Anästhesiologie mit der Zusatzweiterbildung in Intensivmedizin, Notfallmedizin und innerklinischer Akut- und Notfallmedizin ihrem Wegberger Publikum vor. „Während du schliefst“ heißt ein Kapitel daraus, in dem Carola Holzner die traurige Geschichte eines betagten, unheilbar kranken Ehepaares erzählt, das beschlossen hat, gemeinsam seinem Leben in der eigenen Wohnung ein unschönes Ende zu setzen: Als Notfallärztin betritt Doc Caro die Wohnung, findet zunächst die von ihrem Ehemann mit einem Kissen erstickte Ehefrau in ihrem Bett vor, während der Mann im Nebenraum mit dem Kopf in einer Blutlache liegt, nachdem er von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht hat. Plötzlich wird ihr bewusst, dass der herbeigesehnte Tod der Steiners nur durch eine gewaltsame, grausame Tat möglich war. „Ich habe meine Frau und mich umgebracht“, hat Herr Steiner in einem erklärenden Brief an die Polizei geschrieben. Beide über 80, er an Prostatakrebs erkrankt, sie an Darmkrebs. Und weiter: „Nach reiflichen Überlegungen haben wir uns gegen eine Therapie, aber für eine Kreuzfahrt entschieden.“ Nochmal die gemeinsamen Freunde in Frankreich besuchen, nochmal zusammen guten Whisky und edlen Wein trinken. „Herr Steiner hat mein Weltbild auf den Kopf gestellt“, gibt Doc Caro zu. Die Bilder, die sie sah, hat sie seitdem nicht mehr vergessen.