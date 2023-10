Marode Anlagen Wegberg braucht dringend neue Sportplätze

Nicht nur die Straßen und Kanäle, sondern auch viele Sportplätze im Wegberger Stadtgebiet befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Das gibt auch die Stadtverwaltung zu. „Seit Jahren wurden wegen der schlechten Haushaltslage nur die notwendigsten Arbeiten erledigt. Dies reicht in absehbarer Zeit aber nicht mehr aus, um die Plätze bespielbar zu halten“, teilt sie mit. Das ist in vielen Fällen mindestens ärgerlich, in einigen aber sogar gefährlich. Negativbeispiel ist der Ascheplatz des SV Merbeck. CDU-Fraktionschef Marcus Johnen berichtet: „Dort musste ein Spieler sogar aufgrund des schlechten Platzes mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden“.