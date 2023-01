Konzept vorgestellt Weg frei für den neuen Skatepark in Erkelenz

„Wir wollen einen urbanen Touch in den Park bringen, gleichzeitig soll er aber auch möglichst grün sein und sich gut ins Stadtumfeld einfügen“, sagte Schreitmüller. Er sei so gestaltet, dass er einerseits einsteigerfreundlich, andererseits aber abwechslungsreich sei und so auch für die kommenden 20 bis 25 Jahre noch für die Skater interessant bleiben werde. „Das hat nichts mehr mit der Skateanlage zu tun, die wir derzeit in Erkelenz haben, damit brechen wir in neue Dimensionen auf“, lobte Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt. Die derzeitige Anlage am Adam-Stegerwald-Hof ist bei den Skatern unbeliebt und wird abgerissen, sobald die neue fertig ist.