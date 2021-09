Wechsel bei der Stadt Erkelenz : Karin Jentgens ist neu beim Stadtmarketing

Erkelenz Vorgängerin Nicole Stoffels hat innerhalb der Verwaltung eine neue Funktion erhalten. Sie ist nun Mobilitätsmanagerin der Stadt Erkelenz.

Personeller Wechsel bei der Stadt Erkelenz: In Karin Jentgens als neue Sachgebietsleiterin für Stadtmarketing, City- und Stadtteilmanagement haben Gewerbetreibende, Gastronomen und auch Bürger eine neue Ansprechpartnerin. „Ich möchte die Zusammenarbeit mit dem Gewerbering verbessern und eine Schnittstelle zwischen Verwaltung und ‚draußen‘ sein“, sagte Jentgens, die bis 2016 bei der NRW-Landesregierung im Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit arbeitete und in den vergangenen Jahren am Aufbau der Erkelenzer Vergabestelle arbeitete. „Jetzt freue ich mich, mich wieder aktiver einbringen und ein Stück weit zu meinen Wurzeln zurückkehren zu können“, sagt Jentgens.