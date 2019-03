Vorverkauf gestartet: Top-Jazz ist auf der Erfolgsspur

ERKELENZ Jazz über den Dächern von Erkelenz gibt es zum vierten Mal am 11. Mai. Der Vorverkauf läuft ab sofort.

Er ist nicht der höchste Punkt von Erkelenz, aber der höchste, an dem seit drei Jahren live Jazz gespielt wird. Top-Jazz in mehreren Hinsichten: Im vierten Obergeschoss der Kreissparkassen-Zentrale, „über den Dächern von Erkelenz“, wie es im Werbeflyer heißt, der auf Samstag, 11. Mai, hinweist, wenn dort „WassenJazz“ und als Top-Act „Accordion Affairs“ ihre Instrumente und Stimmen klingen lassen werden. Der Vorverkauf für die 120 Plätze hat begonnen.

Karten zu 35 Euro, mit Sparkassencard 30 Euro, für Eintritt, Flying Buffet und Getränke, sind in der Buchhandlung Wild, Aachener Straße, Raumausstattung Fred Feiter, Hermann-Josef-Gormans-Straße, in der Sparkasse und in der Kultur-GmbH am Franziskanerplatz 11 zu haben. Online unter www.kultur-erkelenz.de.

Der Einschätzung von Kulturdezernent Hans-Heiner Gotzen, dass der rührige Charity-Veranstalter Fred Feiter die Initiative zu diesem neuen Element in der Stadt ergriffen habe, konnte sich Kultur-GmbH-Manager Christoph Stolzenberger vollinhaltlich anschließen, der Erfolg mache das deutlich. Diese Erfolgsspur will man im Mai weiter verfolgen, indem man mit „WassenJazz“ eine achtköpfige Formation aus der Nachbarstadt Wassenberg verpflichtet habe, deren „schöne Lieder“ in der Club-Atmosphäre der vierten Etage auch gesanglich voll zur Geltung kommen werden. Schließlich sitzen die 120 Hörer zwischen 19 und 23 Uhr nicht in Reihen, sondern an Tischen, an denen ein Flying Buffet verzehrt und Getränke genossen werden.