Große Zustimmung im Haupt- und Finanzausschuss Wassenberg plant Friedwald

Wie sehr sich die Bestattungskultur gewandelt hat, ist hinlänglich bekannt. Auch in Wassenberg hat man in der Vergangenheit reagiert und verschiedene Möglichkeiten eröffnet, verstorbene Menschen würdevoll zu bestatten. Eine Weitere kommt hinzu, wie die Stadtverwaltung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erklärte.