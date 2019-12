Worte zur Woche : Für Verkehr freigegeben, der Natur zurückgegeben

Zwei Jahre zuvor: Die Baustelle zwischen Myhl und Gerderath beginnt sich zu entwickeln. Im Dezember 2017 wurde an der Anschlussstelle zur Landstraße 19 gearbeitet, um die künftige Bundesstraße 221 n damit zu verbinden. Jetzt, im Dezember 2019, ist die neue Umgehungsstraße für Wassenberg fertiggestellt und freigegeben worden. Foto: Uwe Heldens (uwe)/Heldens, Uwe (uwe)

Erkelenz Wassenberg hat eine neue Umgehungsstraße, die wunderschöne Myhler Schweiz wird dafür von durchfahrenden Autos befreit. Natur ist ein wichtiges Thema, was sich in dieser Woche auch in den Ratsdebatten in Erkelenz und Hückelhoven gezeigt hat.

Für Wassenberg ist ein Kapitel des Wartens beendet. Nach fünf Jahrzehnten. Am Montag ist die Bundesstraße 221 n als Umgehungsstraße für den Verkehr freigegeben worden. 34 Millionen Euro sind in das 5,7 Kilometer lange Teilstück investiert worden. Abertausende Autos haben bisher die historische Innenstadt belastet. Damit ist Schluss. Ab sofort kann dort der letzte Umgestaltungsabschnitt an der Graf-Gerhard-Straße vollzogen werden.

Ein wichtiges Zeichen in heutiger Zeit ist, dass für die Umgehungsstraße nicht nur Natur genommen worden ist, sondern auch Natur gegeben wird. Wassenberg plant, die nahegelegene, bisher ebenfalls rege genutzte Straßenverbindung zwischen Myhl und der Landstraße 117 in Wassenberg zurückzubauen. Entwickelt werden sollen Grünland und gepflanzt werden Bäume. Bald schon soll begonnen werden, damit die wunderschöne Natur der umgebenden Myhler Schweiz noch mehr Raum erhält.