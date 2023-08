In Wassenberg Aufmerksamer Nachbar verhindert Schockanruf-Betrug

Ein aufmerksamer Nachbar und die Polizei haben am Dienstag, 22. August, in Wassenberg einen Betrug per Schockanruf verhindert. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte gegen 13 Uhr eine 58 Jahre alte Wassenbergerin angerufen. Sie gaben sich als Polizist und Staatsanwalt aus und forderten eine mittlere fünfstellige Summe als Kaution für einen tödlichen Unfall, den angeblich der Sohn der Wassenbergerin verursacht hätte. Ein weiterer Täter, der angebliche Sohn, weinte am Telefon und bat seine „Mutter“ um Hilfe. Die Frau war derartig geschockt, dass sie sich auf dem Weg zu ihrer Bank machte, um das Geld zu holen.