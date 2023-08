In Wassenberg 96-Jähriger verursacht schweren Unfall

Wie die Polizei mitteilte, war der 96 Jahre alte Mann mit seinem Auto aus Richtung Rurtalstraße kommend in Richtung Birgelen unterwegs, als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeifuhr. Dabei übersah er aber offenbar ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug, in dem eine 34 Jahre alte Hückelhovenerin saß. Die beiden Autos stießen frontal zusammen.