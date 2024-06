Serie „Heimatliebe“ Lebenswertes Erkelenzer Land

Im Frühjahr haben wir zur großen Heimatliebe-Umfrage aufgerufen, rund 15.000 Leserinnen und Leser haben sich in unserem Verbreitungsgebiet beteiligt. Nun stellen wir über die kommenden Wochen die Ergebnisse zu den verschiedensten Themenbereichen vor. Und eines sei bereits vorweggenommen: Das Erkelenzer Land ist besser, als es vielleicht manchmal den Anschein hat. Denn bei aller (berechtigter) Kritik an Baustellen, Stadtverwaltung oder Verkehrssituation, die sich auch in unserer Berichterstattung widerspiegelt: Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg sind Städte, in denen man gut lebt – das sehen wir so, das sehen auch unsere Leser so.