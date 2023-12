Beliebte Aktion der Landwirte Warum es in Erkelenz keine Lichterfahrt mehr gibt

Sie waren auf dem besten Weg, auch im Erkelenzer Land zu einer neuen Weihnachtstradition zu werden: In den vergangenen Jahren hatten dutzende Landwirte aus der Region ihre Traktoren für eine Lichterfahrt geschmückt, um durch die Dörfer und die Innenstädte zu fahren. Hunderte Menschen sahen ihnen auch in Erkelenz zu. Damit wollten die Landwirte zum einen den Menschen während des Corona-Lockdowns eine Freude machen, zum anderen aber auch auf ihre prekäre wirtschaftliche Lage aufmerksam machen. In Erkelenz wird es die Lichterfahrt in diesem Jahr allerdings nicht mehr geben. Das bestätigt Hubert Fell, der die Fahrten mitorganisierte, auf Anfrage unserer Redaktion.