Folgen des Kohleabbaus Warum Erkelenz ein neues Wasserwerk für 20 Millionen Euro braucht

Die sichere Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung gehört zu den allerwichtigsten Aufgaben einer jeden Kommune – da dürfte wohl niemand widersprechen. Gerade weil sie so gut funktioniert und als selbstverständlich gilt, redet hierzulande allerdings kaum jemand darüber. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist in Erkelenz jetzt aber eine große Baumaßnahme nötig: Im Norden der Stadt, zwischen Mennekrath, Borschemich und Kuckum (neu) baut das Kreiswasserwerk für 20 Millionen Euro ein neues Wasserwerk. Rund 10 Millionen Euro davon zahlt Tagebaubetreiber RWE.