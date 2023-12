Amtlich versiegelt Warum das Tante Käthe in Erkelenz dicht ist

Freitagvormittags ist in der Erkelenzer Innenstadt traditionell einiges los. Seit der Wochenmarkt aufgrund der Baustellen am Markt in Richtung Bahnhof verlegt wurde, verteilt sich der Andrang etwas, doch die Gastronomiebetriebe direkt in der Innenstadt sind stets gut frequentiert. An diesem Freitag bot sich allerdings ein ungewöhnliches Bild. Während in umliegenden Cafés zahlreiche Menschen saßen, blieb das Café Tante Käthe direkt am Markt dunkel. Vor dem Fenster hatten sich ein paar Menschen zusammengefunden, die in Richtung des abgedunkelten Lokals schauten und diskutierten. Gesprächsthema war natürlich das geschlossene Café.