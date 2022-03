Polizei-Ticker für das Erkelenzer Land : Waffen aus Haus in Holzweiler gestohlen

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Bei einem Einbruch ist am Dienstag auch ein Waffenschrank inklusive Inhalt gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Diebstähle gab es zudem auch in Wassenberg, Hilfarth und Golkrath.

Bei einem Einbruch in Holzweiler haben Einbrecher einen Waffenschrank mitsamt mehreren dazugehörigen Waffen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Einbruch am Dienstagvormittag zwischen 11.20 Uhr und 11.50 Uhr auf der Straße Am Berg geschehen. Um welche Art von Waffen es sich handele, sei noch unklar.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Tatzeit beobachtete eine Zeugin unmittelbar am Tatort ein Auto der Marke Citroen, an dem ausländische Kennzeichen angebracht waren. Mit diesem Fahrzeug entfernten sich drei Männer in Fahrtrichtung Landstraße 117.

Zwei der Männer konnte die Zeugin näher beschreiben: Der erste Mann war etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug ein schwarzes Oberteil und eine ebenfalls schwarze Wollmütze. Der andere Unbekannte war zirka 30 bis 40 Jahre alt und war mit einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze bekleidet. Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht nun weitere Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02452 9200 zu melden.

Diebstahl aus Auto

Wohl in der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte ein Auto aufgebrochen, das auf einer Parkfläche an der Südstraße in Wassenberg abgestellt war. Die Täter erbeuteten eine Geldbörse, in der sich auch diverse Ausweispapiere befanden. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag begangen.

Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Dienstag, 8. März, in eine Erdgeschosswohnung am Birkenweg in Hilfarth eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Diebe eine größere Anzahl an Armbanduhren. Die Täter seien in die Wohnung des Mehrfamilienhauses gelangt, indem sie die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten. Der Tatzeitpunkt lag zwischen 8.15 und 16.30 Uhr.

E-Bike gestohlen