Große Nachfrage in Erkelenz Vorsorge-Beratung bei der Volksbank

Grewe beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Erben und Vererben, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht: „Das Ganze ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Dabei sind dies zentrale Fragen. Wir bieten daher am 22. August, das ist ein Donnerstag, einen Nachmittag an, auf dem ich auf genau diese Dinge eingehe.“ Der Bedarf sei da, meint der Bankkaufmann. Er stoße in seinen Beratungen immer wieder auf Fragen aus der Kundschaft wie: Muss ich ein Testament machen, und wie? Wie ist das mit der Pflege, was muss ich wie regeln? Wer entscheidet wie, wenn ich krank bin?