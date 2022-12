Vorfall in Gerderath Neue Details zur Sparkassen-Sprengung

Die Sprengung in Gerderath war bereits die 180. in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr. In 110 Fällen konnten die Täter dabei Geld erbeuten. Erst am 20. Dezember hatte es zuvor eine Sprengung in Heinsberg gegeben. Im März waren erst in Erkelenz und dann in Gerderath bereits Volksbank-Automaten gesprengt worden.