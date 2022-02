Vorfall in Erkelenz : Bankkarte gestohlen und Geld abgehoben

Erkelenz Einer Seniorin stellte fest, dass ihre Bankkarte fehlte. Als sie sie sperren lassen wollte, hatten Unbekannte bereits Geld von ihrem Konto abgehoben. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Eine 87 Jahre alte Erkelenzerin besuchte am Donnerstag, 17. Februar, 10.10 Uhr, die Filiale eines Kreditinstitutes an der Kölner Straße, um dort an einem Geldautomaten Geld abzuheben. Als sie später an ihrer Wohnung an der Tenholter Straße ankam, bemerkte sie eine jüngere und eine ältere Frau, die ihr einen Zettel zeigten und den Eindruck erweckten, als ob sie etwas suchen würden. Sie bedrängten die Seniorin. Nachdem die Frauen weg waren und die Seniorin ihre Wohnung betreten hatte, stellte sie fest, dass ihr Stoffbeutel, in dem sich unter anderem die EC-Karte befand, aufgeschlitzt wurde und die Debitkarte fehlte.