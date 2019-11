Neue CD des Cornelius-Burgh-Chors : Klangerinnerung für die Ewigkeit

Keyenberg Die Heilig-Kreuz-Kirche in Keyenberg wird dem Braunkohlentagebau weichen. Mit „Cantante! Die Musik bleibt“ hat der Cornelius-Burgh-Chor dem Gotteshaus ein tonales Denkmal gesetzt.

Vor drei Jahren sitzen Günther Merkens, Vorsitzender des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, und Reinhold Richter, Leiter des Cornelius-Burgh-Chors, gemeinsam in Barcelona und arbeiten eine Idee aus. „Die Veröffentlichung der letzten CD ist ewig her, also wollten wir mit dem Chor eine neue produzieren. Wichtig war uns neben der Musik vor allem der Aufnahmeort“, erinnert Merkens zurück.

Die Arbeiten an der CD, die nun unter dem Namen „Cantante! Die Musik bleibt“, erschienen ist, beginnen. Die Verantwortlichen des Heimatvereins schauen sich unterschiedliche Kirchen an, um einen geeigneten Aufnahmeort ausfindig zu machen. „Wir kamen relativ schnell zu der Entscheidung dies in der Keyenberger Heilig-Kreuz-Kirche zu machen“, blickt auch Chorleiter Richter zurück. „Zum einen sorgt der natürliche Hall in der Kirche für eine tolle Akustik. Zum anderen ist der drohende Abriss natürlich eine besondere Situation.“ Wie der gesamte Ort Keyenberg, wird auch die Kirche voraussichtlich dem Tagebau Garzweiler weichen müssen.