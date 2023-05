Vor 100 Jahren Erkelenz im Krisenjahr 1923

Eine zusätzliche Belastung für die Bürger war auch die Inflation, die nach Kriegsende immer mehr zunahm und im Jahre 1923 mit der sogenannten Hyperinflation ihren Höhepunkt erreichte. So kostete im Mai 1923 in Berlin – und nicht nur dort – ein Kilo Brot 474 Mark. Zwei Monate später ist der Preis auf 2200 Mark gestiegen, Anfang Oktober sind es 14 Millionen. Noch einmal vier Wochen später kostet der Brotlaib 5,6 Milliarden Mark. Zur Geldentwertung notierte Spitzlei, dass am 2. Januar eine Goldmark 1.728,6 Papiermark entsprach, am 1. Oktober waren es 57.763.000 Papiermark und am 1. November 31.029.760.000 Papiermark – heute unvorstellbar.