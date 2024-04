Von Wanlo nach Erkelenz Laufen gegen den Tagebau

Zum ersten Mal fand der Zukunftslauf vor inzwischen fünf Jahren statt, um laufend für den Erhalt der bedrohten Tagebau-Dörfer zu demonstrieren. Im Jahr 2018 waren es zwischen 50 und 100 Teilnehmer, die sich an dem Lauf beteiligten. Die Strecke führte damals von Erkelenz oder von Kuckum aus durch die vom Tagebau Garzweiler II bedrohten Orte zum Ziel an der Kirche in Wanlo – also genau in die entgegengesetzte Richtung des nun angekündigten Laufes. Wer schon beim ersten Lauf 2018 dabei war, wird am 4. Mai allerdings feststellen, dass sich der Tagebau in der Zwischenzeit stark verändert hat. Orte, die es damals noch gab, sind inzwischen verschwunden.