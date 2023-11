Volkstrauertag in Erkelenz An diesen Orten wird den Kriegsopfern gedacht

Im Stadtbezirk Gerderath/Gerderhahn findet eine Feierstunde auf dem Friedhof mit Treffpunkt am Bürgerhaus um 10.30 Uhr statt. Von dort aus führt der gemeinsame Weg zum Friedhof und anschließend zum feierlichen Gottesdienst in die Kirche. In Granterath findet eine Gedenkfeier auf dem Friedhof statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kirche, von dort aus führt der gemeinsame Weg mit der Begleitung des Musikvereins und weiteren Beteiligten zum Kriegerdenkmal auf dem Granterather Friedhof. In Katzem findet um 9.45 Uhr eine Wort-Gottes-Feier in der Kirche statt, bevor die Teilnehmenden gemeinsam zum Ehrendenkmal ziehen. In Lövenich gestaltet die Interessengemeinschaft um 10.15 Uhr eine Gedenkfeier auf dem Friedhof. In Immerath gibt es um 11 Uhr eine Gedenkveranstaltung im Kaisersaal mit gemeinsamem Gang zum Friedhof.