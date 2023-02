Volksbank reagiert auf Sprengungen im Erkelenzer Land Sind Geldautomaten bald ein Auslaufmodell?

Nur Bares ist Wahres – Diese Überzeugung hat hierzulande nach wie vor Bestand. Das zeigt allein schon die hohe Dichte an Geldautomaten. Im Gegensatz zum benachbarten Ausland haben Automatensprengungen deshalb seit Jahren Hochkonjunktur, gerade in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei spricht von „Banküberfällen 2.0“. Kriminelle vornehmlich aus den Niederlanden gehen dabei hoch spezialisiert vor, begehen ihre Taten in der Nacht, brauchen nur wenige Minuten und ergreifen in gestohlenen Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit die Flucht über die nahe Grenze. Dabei richten sie oft beträchtlichen Sachschaden an den Gebäuden an, in denen sie die Automaten sprengen. Dass Menschen zu Schaden kommen könnten, nehmen sie billigend in Kauf. Jetzt hat die Volksbank Mönchengladbach mit ihren Niederlassungen in Erkelenz, Meerbusch und Willich einschneidende Konsequenzen gezogen.