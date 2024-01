In der Volksbank in Erkelenz Gute Laune bei Printenprinz-Show

(RP) Die Mischung passt: Ein Karnevalskrimi, musikalisch umrahmt von kölsche Tön‘, sorgte in der Schalterhalle der Volksbank Mönchengladbach in Erkelenz am Konrad-Adenauer-Platz für gute Laune und viel Begeisterung. Auf Einladung der Volksbank präsentierten der Hörbuchsprecher René Wagner und der Schriftsteller Kurt Lehmkuhl Auszüge aus Lehmkuhls Krimi „Prinzenprinz“. Für die Musik während der einzelnen Passagen sorgte die Partyband Soundprojekt aus Kuckum. Bei ihren karnevalistischen Liedern war Mitsingen ebenso angesagt wie Mitschunkeln, was das Publikum mit großem Eifer tat.