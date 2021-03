Millionenförderung : Vierter Forschungsstandort in Europa - Pläne für Erkelenz werden konkreter

Vierter Forschungsstandort in Europa - Pläne für Erkelenz werden konkreter

Erkelenz Europaweit gibt es derzeit nur drei Kompetenzzentren zu nachhaltiger Landwirtschaft. Ein weiteres soll jetzt in Erkelenz entstehen. Die Pläne werden konkreter.

Kostenpflichtiger Inhalt Das Bestreben, eine Forschungseinrichtung nach Erkelenz zu holen , nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem das Projekt „Campus Transfer“ von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) den dritten Stern bekommen hat und damit eindeutig als förderfähig bewertet ist, könnten für das ambitionierte Großprojekt Strukturwandel-Fördergelder in Millionenhöhe nach Erkelenz fließen. Die Höhe der Zuschüsse könnte bis zu 50 Millionen Euro betragen. Laut ZRR sei das Projekt damit in Startposition, um die Gelder zu beantragen.

Die Politik in Erkelenz hatte im Februar beschlossen, die Bemühungen um eine Forschungseinrichtung zu intensivieren. Ein Konzeptpapier des Analyseunternehmens Prognos hatte Erkelenz zuvor gute Chancen ausgerechnet, Standort für ein Wissenschaftsinstitut oder gar eine Hochschul-Dependance zu werden.

Realistisch scheint vor allem ein Fokus auf die Bereiche Land- und Ernährungswirtschaft – hier hat der Kreis Heinsberg wegen seiner großen Ackerflächen seine Stärken und Vorteile gegenüber anderen Standorten. Geplant ist laut ZRR, die Themen „gesunde Ernährung“ und „nachhaltige, klimafreundliche Landnutzung“ miteinander zu kombinieren. Landrat Stephan Pusch, der auch im Aufsichtsrat der ZRR sitzt, klingt bereits äußerst optimistisch. Dass das Projekt Campus Transfer den dritten Stern erhalten habe, freue ihn „besonders“. Er bezeichnete das Vorhaben als „eines der großen ,Flagschiff-Projekte’ aus dem Bereich Bioökonomie/Agrobusiness“ und als „zentraler Baustein unserer teilregionalen Entwicklungsstrategie im Kreis Heinsberg“. Das Projekt solle nun schon bald Gestalt annehmen. „Und dies voraussichtlich in Erkelenz, das ja von Tagebau Garzweiler II besonders heftig betroffen ist. Damit wird ein starkes Signal für den Strukturwandel im Rheinischen Revier an genau der richtigen Stelle gesetzt“, sagte der Landrat.

Die Zukunftsagentur als wichtigste Instanz bei der Entwicklung und Förderung von Projekten im Braunkohlerevier scheint das Tempo beim Strukturwandel anziehen zu wollen: Insgesamt erhielten in einer Sondersitzung des Aufsichtsrats gleich 14 Projekte den wichtigen dritten Stern – so viele wie bislang noch nie in einer Sitzung. Sechs der 14 Projekte betreffen den Kreis Heinsberg.