Erkelenz : Vier Verletzte nach Unfall auf K 29 bei Hetzerath

Erkelenz Nach Polizeiangaben soll ein 19-Jähriger aus Hückelhoven mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen sein. Die Zahl der Unfallbeteiligten ist hoch.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 29 (Hohenbuscher Straße) bei Hetzerath wurden am Samstag, 20. März, gegen 18.50 Uhr vier Menschen leicht verletzt.

Laut Polizeibericht befuhr ein 19-Jähriger aus Hückelhoven mit seinem Auto von Matzerath in Richtung Hetzerath. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall wurden der Fahrer und seine drei Mitfahrer im Alter von 17, 18 und 20 Jahren, die in Baesweiler und Geilenkirchen wohnen, leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäusern ambulant versorgt. Die Ermittlungen dauern an.