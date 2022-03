Kulturveranstaltung in der Stadthalle Erkelenz : VHS-Meisterkonzert mit Sopranistin von Weltrang

Kulturveranstaltung in der Stadthalle Erkelenz

Rasmus Baumann leitet die Neue Philharmonie Westfalen, die in Erkelenz auftritt. Foto: Max Brandt

Erkelenz Die neue Philharmonie Westfalen mit ihrem Generalmusikdirektor Rasmus Baumann und die Sopranistin Anne Schwanewilms treten am 21. März in der Erkelenzer Stadthalle auf.

Nach längerer Corona-bedingter Unterbrechung wird die Reihe der VHS-Meisterkonzerte am Montag, 21. März, um 20 Uhr in der Stadthalle Erkelenz mit einem großen Orchesterkonzert und einer Weltklassesängerin fortgesetzt. Zu Gast sind die Neue Philharmonie Westfalen mit ihrem Generalmusikdirektor Rasmus Baumann und die Sopranistin Anne Schwanewilms.

Die Neue Philharmonie Westfalen ist das größte der drei Landesorchester in Nordrhein-Westfalen und bewältigt pro Saison nahezu 300 Veranstaltungen im In- und Ausland. Das Ensemble ist darüber hinaus Opernorchester des Musiktheaters im Revier Gelsenkirchen und widmet sich in zahlreichen Konzerten und Projekten der Musikvermittlung. Seit Sommer 2014 ist Rasmus Baumann Generalmusikdirektor des Orchesters.