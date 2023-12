VHS des Kreises Heinsberg Adventskonzert in der Hetzerather Kirche

Das Adventskonzert verspricht eine abwechslungsreiche Reise durch musikhistorische Epochen, von der Wiener Klassik über Werke des Barock von Georg Friedrich Händel bis hin zu moderner Rockmusik der irischen Band U2. Von bezaubernden geistlichen Werken mit sanft wiegenden Rhythmen wie der eucharistischen Hymne „Ave Verum" von Karl Jenkings bis zur Filmmusik von Kevin Costners vielfach ausgezeichnetem Meisterwerk „Der mit dem Wolf tanzt“, für die der Komponist John Barry 1990 einen Oscar für den besten Soundtrack erhielt. Den feierlichen Abschluss bildet der „March Pomp and Circumstance" von Edward Elgar, dessen Mittelteil auch als Hymne „Land of Hope and Glory" weltbekannt ist und als die bedeutendste inoffizielle Hymne des Vereinigten Königreichs gilt.