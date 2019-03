Kollision bei Überholmanöver: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Immerath (alt)

Erkelenz Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag wurden drei Personen verletzt, davon eine schwer. Ursache für die Kollision war ein misslungenes Überholmanöver.

Die Polizei berichtete von einem Unfall, der sich am Freitag, 22. März, ereignete. Demnach waren gegen 12 Uhr mittags ein 76-jähriger Mann und seine Beifahrerin in einem Pkw der Marke BMW auf der alten L277 aus Alt-Immerath kommend in Richtung L019 unterwegs. Als er einen vorausfahrenden 29-jährigen Traktorfahrer aus Erkelenz, der bereits zum Abbiegevorgang nach links in einen Wirtschaftsweg angesetzt hatte, überholen wollte, kam es zur Kollision. Dabei wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie konnten aber nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen werden. Die aus Geldern stammende 76-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers jedoch wurde schwerer verletzt und musste stationär im Krankenhaus verbleiben. Während der Unfallaufnahme war die L277 bis 13:50 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.