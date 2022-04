Verfolgungsjagd in Erkelenz : Berauschter Fahrer will vor Polizei fliehen

Ein 21-Jähriger ergriff die Flucht vor der Polizei. Foto: dpa/Jonas Güttler

Erkelenz Den Fahrer eines Pkw der Marke Hyundai wollte die Besatzung eines Polizei-Streifenwagens am Samstag, 9. April, gegen 2.30 Uhr, an der Aachener Straße in Erkelenz kontrollieren.

Dieser Fahrer ergriff allerdings die Flucht. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, ignorierte der Hyundai-Fahrer jedoch die Anhaltesignale der Beamten und ergriff daraufhin die Flucht. Dabei missachtete er rote Ampeln und erreichte nach Angaben der Polizei eine Geschwiundigkeit von bis zu 90 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft.

Nach einer wenige Minuten andauernden Verfolgungsfahrt hielt der Fahrer, welche noch weitere Insassen im Fahrzeug hatte, schließlich im Bereich der Düsseldorfer Straße an. Die Polizisten durchsuchten den 21-jährigen Mann aus Erkelenz und führten einen so genannten Drogenvortest durch, welcher positiv verlief. Sie stellten den Führerschein des Mannes sowie auch den Pkw sicher.

Personen, die durch das Fahrverhalten des Hyundai-Fahrers gefährdet wurden und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies noch zu tun.

Hinweise zu diesem Vorfall in Erkelenz nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200 entgegen

(back)