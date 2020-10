Insgesamt 90.000 Euro : Vereine aus dem Erkelenzer Land erhalten Spendenscheck

Erkelenzer Land Der Versorger NEW hat 48 Vereine aus dem Kreis Heinsberg finanziell unterstützt. Für das zweite Halbjahr können ab sofort Bewerbungen abgeschickt werden. Insgesamt geht es um 90.000 Euro.

(RP) Der Versorger NEW hat im ersten Halbjahr 2020 48 Vereine aus dem Kreis Heinsberg finanziell unterstützt – darunter auch zahlreiche Musik-, Sport-, Kultur und weitere gemeinnützige Vereine aus dem Erkelenzer Land. „Vereine nehmen eine wichtige Funktion innerhalb des gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Lebens wahr. Sie erfüllen Aufgaben, die in ihrer Vielfalt von der öffentlichen Hand weder durchgeführt noch finanziert werden können. Deshalb ist das Engagement vieler Ehrenamtler nicht hoch genug einzuschätzen“, heißt es in einer Mitteilung der NEW.