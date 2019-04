Freunde der Burg Erkelenz : Ausstellung zur Burg geplant

Erkelenz Zehn Jahre kümmert sich der Verein „Freunde der Burg Erkelenz“ nun schon um das historische Gemäuer. Das wird im Juli bei einem großen Sommerfest gefeiert.

Der Verein „Freunde der Burg Erkelenz“ blickt positiv in die Zukunft. Das machte im zehnten Jahr des Bestehens Vorsitzender Peter Fellmin in der Hauptversammlung deutlich, und auch Bürgermeister Peter Jansen lobte die gute Arbeit des Vereins. Im zurückliegenden Jahrzehnt habe sich die Burg durch das außerordentliche Engagement der Vereinsmitglieder sehr zum positiven entwickelt und sei wieder zum Leben erweckt worden, betonte Jansen.

Fellmin blickte auf das vergangene Jahr zurück, in dem Vorstand und Vereinsmitglieder mehr als 700 Arbeitsstunden leisteten. Und einen besonderen Dank richtete er an die Stadt Erkelenz für die positive Unterstützung in den ersten zehn Vereinsjahren und an die Sponsoren. Mittlerweile sei die Burg wieder „in die Herzen der Bürger gebracht. Dies hat bewirkt, dass die Burg Erkelenz vielfältig genutzt wird und über die Grenzen des Kreises Heinsberg bekannt geworden ist.“ Regelmäßig werden Hochzeiten, Geburtstage und Empfänge auf der Burg gefeiert. 2018 sei die Burg an allein 26 Wochenenden genutzt worden. „An weiteren zehn Wochentagen wurde sie von Schulen, Kindergärten und der Stadt Erkelenz genutzt. Für 2019 sind bereits 29 Wochenenden und zehn Wochentage verplant“, berichtete Peter Fellmin. Zum zehnjährigen Bestehen feiert der Verein mit den Erkelenzer Bürgern ein großes Sommerfest. Hierzu kommen Lagerer und Händler aus Nordrhein-Westfalen, Polen und Tschechien. Federführend organisiert Johannes Bertrams diese Feste.