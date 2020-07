Fluflager hinter Venrath : Mit Fluglehrer auf dem Pilotensitz hoch in der Luft

Erkelenz Fluglager an der Erkelenzer Stadtgrenze in den Ferien: Ehrenamtliche Fluglehrer und Vereinsmitglieder betreuen die Teilnehmer Ende Juli eine Woche lang, erklären die theoretischen Grundlagen des Fliegens und geben praktischen Flugunterricht.

Am Samstag, 25. Juli, werden nach ausführlichem Theorieunterricht die Segelflugzeuge an den Start geschoben. Am Anfang gibt es für alle Flugschüler eine kurze Bodeneinweisung. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt und gehen anschließend mit ihren Fluglehrern in die Luft.