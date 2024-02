Veilchendienstag in Gerderhahn Die letzten Kamelle vor Aschermittwoch

Besonders stolz sei man auf die insgesamt 17 fantasievoll gestalteten Großwagen, die den Gerderhahner Veilchendienstagszug zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. Spongebob machte den Anfang. Auf seinem hellblauen Gefährt, dekoriert Quallen und Rettungsring, war der bekannte Schwammkopf mit der Karnevalsgruppe „Next Generation" unterwegs. Nach Entenhausen entführten die „Fastelovend Friends", die sich mit Wagen und Fußgruppe beteiligten. Nicht nur Donald Duck, sondern auch einige Panzerknacker waren hier auszumachen. In roten Rennanzügen sorgten die „Karnevalshelden" für einen Hauch von Nürburgring und Formel Eins. Die farbenprächtigen Schmetterlinge aus Elke Bürgers Fußgruppe machten deutlich, dass der nächste Frühling nicht mehr weit sein kann. „Hetzerath bricht aus", kündigte die Truppe „Wilde 13" in ihrem rollenden Gefängnis an, während die Rocker in Jeanswesten von den Karnevalsfreunden aus Ralshoven und Neu-Immerath auf ein hochprozentiges Getränk setzten: „Jeck Daniels".