Urnenbestattung in Lövenich​: Ein Ort der Würde und Erinnerung​

Urnenbestattung in Lövenich

Lövenich In der Lövenicher Trauerhalle ist in einem Nebenraum ein neues Kolumbarium fertiggestellt worden. Die Urnenbestattung wird immer häufiger nachgefragt, sodass auf dem Friedhof akuter Platzbedarf bestand.

Immer häufiger entscheiden sich Angehörige inzwischen für eine Urnenbeisetzung in einem Kolumbarium – weil die Kosten niedriger sind als bei einem Urnengrab und weil ihnen die regelmäßige Grabpflege komplett erspart bleibt. Auf dem Lövenicher Friedhof waren die insgesamt 103 Urnenkammern, in denen die Asche der Verstorbenen hinter einer Steinwand aufbewahrt wird, schnell komplett belegt. Jetzt wurde die Erweiterung mit 92 kleinen und zwölf großen Kammern in einem umgebauten Nebenraum der Trauerhalle offiziell eingeweiht. Die evangelische Pfarrerin Friederike Lambrich und Gemeindereferentin Irmgard Zielenbach aus der Erkelenzer Pfarre Christkönig sorgten dabei gemeinsam für den kirchlichen Segen.