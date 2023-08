Unwetter, Überflutungen und Erdrutsche A 46 nach Sperrung wieder vollständig freigegeben – viele Feuerwehr-Einsätze im Kreis Heinsberg

Alles ruhig, meldeten die Feuerwehren in Wegberg und in Wassenberg am Nachmittag. Lediglich ein Astbruch hatte es auf der Wegberger Friedricht-List-Allee nach starkem Regen gegeben, verletzt wurd niemand. Weitere Einsätze habe es nicht gegeben, meldeten die Sprecher. Mehr los war in Erkelenz. Einige Straßen mit Senken sind überflutet, im Bereich Brückstraße sind ein paar Keller vollgelaufen, bestätigt Feuerwehr-Sprecher Helmut van der Beek. Ein größerer Einsatz läuft in Golkrath, wo Wasser von einem Feld gegen ein Wohnhaus gedrückt hat. Bisher aber alles relativ glimpflich, etwa 10 bis 15 Einsätze laufen.