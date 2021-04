Unterstützung fürs Erkelenzer Krankenhaus : Stiftung schüttet 2000 Euro aus

Erkelenz Das Erkelenzer Krankenhaus kann sich über einen warmen Geldregen freuen: Es erhält die einzige in diesem Jahr ausgeschüttete Geldspende der Stiftung.

(RP) Wie derzeit so gut wie alle Krankenhäuser in Deutschland steht auch das Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus seit mehr als einem Jahr unter Corona-Dauerbelastung. Als Dank für die Arbeit im Kampf gegen die Pandemie hat die Hermann-Josef-Stiftung von der Bürgerstiftung der Mönchengladbacher Volksbank nun eine Spende von 2000 Euro erhalten.

Mit dem Geld soll die „besondere Leistung des Erkelenzer Krankenhauses in Coronazeiten“ gewürdigt werden, sagte Volksbank-Vorstand Josef Brück bei der Übergabe: „Das Geld ist das sichtbare Zeichen für unseren genossenschaftlichen Grundsatz: Einer für alle, alle für Einen, den wir ausdrücklich gerne in der Region vertreten. Ich bin sicher, dass die Hermann-Josef-Stiftung die Spende an passender Stelle anbringt.“