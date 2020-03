Bruderschaft „Unserer lieben Frau 1418 Erkelenz“ : Erkelenzer Schützen bieten ihre Hilfe an

Die Bruderschaft „Unserer lieben Frau 1418 Erkelenz“ bietet in der derzeitigen Corona-Krise ihre Hilfe an. Symbolfoto: dpa. Foto: dpa/Jonas Güttler

Erkelenz Die Erkelenzer Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau 1418 Erkelenz“ nimmt ihre Schutzfunktion wahr und will ein Zeichen der Hilfsbereitschaft setzen.

Feste fallen zurzeit aus, aber das Miteinander wird gepflegt im Glauben, im Bewusstsein und in Taten. In Zeiten der Corona-Krise ist es vielen Menschen wichtig, Solidarität zu zeigen. „Jetzt gilt es Familie, Freunde und Nachbarn, einfach alle unsere Mitmenschen, zu schützen. Besonders schutzbedürftig sind Hochbetagte und Menschen mit Vorerkrankungen. Die Erkelenzer Schützen zeigen sich solidarisch mit ihren Mitmenschen und bieten Unterstützung bei Besorgungen an. Mitbürger, die nicht selber einkaufen gehen oder Rezepte einlösen können wenden sich an die Schützenbruderschaft, die nach Möglichkeit hilft“, schreiben die Schützen, die darauf hinweisen: „Wir sorgen durch klare Absprachen dafür, dass Hilfebedürftige ausschließlich von tatsächlichen Helfern kontaktiert werden. Kein Mitglied der Schützenbruderschaft wird sich unaufgefordert bei Ihnen melden oder auftauchen. Es wird nur auf Anruf oder E-Mail reagiert und so Missbrauch ausgeschlossen.“ Kontakt: Telefon: 0177 5983393, E-Mail: schuetzen-erkelenz@gmx.de.