Unternehmernetzwerk Erkelenz : Mehr Sprachkurse, weniger Bürokratie

Ein Flüchtling aus Eritrea arbeitet an einem Werkstück. Flüchtlinge einzustellen und auszubilden ist den Unternehmen in Erkelenz wichtig. Doch es bringe ermüdende Hürden mit sich, sagen sie. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Arnold

Erkelenz Bei einem Austausch konfrontierten Erkelenzer Unternehmen Staatssekretär Andreas Bothe mit ihren Erfahrungen bei der Anstellung von Flüchtlingen. Dabei wurde es emotional.

Bilal ist ein junger Mann, der seit einiger Zeit im Autohaus Bonsels & Weitz in Erkelenz arbeitet. Er kommt aus Pakistan, hier in Deutschland möchte er arbeiten und ist auch sehr engagiert, berichtet Willi Weitz, der zu dem Treffen des Unternehmernetzwerks in sein Autohaus eingeladen hat. Leider hat Bilal jedoch Probleme mit seiner Arbeitserlaubnis, nach einer „Dummheit“, wie Weitz sagt, soll er abgeschoben werden. Da sein Bruder in seinem Heimatland erst vor Kurzem schwer misshandelt wurde, hat Bilal Weitz zufolge „panische Angst“ vor der Rückkehr.

Der Fall von Bilal ist das eindringlichste Beispiel, das bei dem Treffen des Unternehmernetzwerks vorgestellt wird. Es soll zeigen, wie sich die Unternehmer in Erkelenz um die Integration von Flüchtlingen bemühen und auf welche Probleme sie dabei stoßen. Zu hören bekam diese Beispiele Andreas Bothe, Staatssekretär im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, der zu einem Austausch über die Einstellung und Integration von Flüchtlingen nach Erkelenz gekommen ist und verspricht, die Anregungen mitzunehmen. Unternehmer und Flüchtlingshelfer zeigten dem Staatssekretär auf, wo es ihrer Meinung nach die größten Probleme gibt: bei der Bürokratie und bei der Sprache.

Bei dem Treffen waren auch drei der vier Erkelenzer Bürgermeisterkandidaten da. Während Stephan Muckel (CDU) und Katharina Gläsmann (SPD) sich im Anschluss an die Berichte für das Engagement der Unternehmen und ehren- und hauptamtlichen Flüchtlingshelfer bedanken, steuert Hans-Josef Dederichs (Grüne) auch seine eigene Sicht auf die Integration in Erkelenz bei: „Als Polizist kenne ich eigentlich nur die Fälle, wo es nicht so gut klappt. Und das sind sehr wenige.“

Astrid Hasen, Geschäftsführerin des Hotels und Restaurants Schwanenhof in Bellinghoven, vergleicht den hohen bürokratischen Aufwand bei der Einstellung von Flüchtlingen mit den schnellen Soforthilfen in der Pandemie. „Corona hat gezeigt, dass es anders gehen kann.“ Deswegen fordert sie auch in Bezug auf die Integration von Flüchtlingen einen „vertretbaren bürokratischen Aufwand“. Haustechniker Karsten Groob wiederum beschwert sich über die unzureichenden Sprach-Angebote. „Das halte ich für sehr wichtig, da muss viel mehr gemacht werden.“