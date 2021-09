Michael Groß beim Unternehmerforum in Erkelenz : Früher Spitzensportler, heute erfolgreicher Unternehmer

Erkelenz Michael Groß – vielen bekannten als „der Albatros“ – einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmer überhaupt, war in Erkelenz zu Gast.

Einen prominenten Gast begrüßten Thomas Giessing von der Kreissparkasse und Ulrich Schirowski von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg zum Unternehmerforum in Erkelenz: Michael Groß – vielen bekannten als „der Albatros“ – einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmer überhaupt, ausgezeichnet mit zahlreichen nationalen und internationalen Meisterschaftstiteln und Olympiasiegen. Heutzutage ist Michael Groß erfolgreicher Unternehmer, Buchautor und Hochschullehrer und seit 2019 auch Vizepräsident der IHK Frankfurt am Main .

Michael Groß und Kreissparkassenvorstandschef Thomas Giessing haben als ehemalige Leistungssportler eine gemeinsame Vergangenheit. In den 80er Jahren gehörten beide zur absoluten deutschen Sportelite – Michael Groß in der Schwimmhalle und Thomas Giessing als Mittelstreckenläufer im Leichtathletikstation. Giessing erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass beide die Ehre hatten, die deutschen Farben bei dem Olympischen Sommerspielen in Los Angeles 1984 zu vertreten. Zwei Jahre zuvor wurden beide zu Sportlern des Jahres gekürt: Thomas Giessing mit der 4 mal 400 Meter Staffel, Michael Groß als SchwimmerMichael Groß sprach in Erkelenz über das Thema „Digital Leadership – die neue Führung von Unternehmen. Aus der Krise in die Zukunft“.