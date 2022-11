Unternehmerforum der Kreissparkasse Heinsberg Handel und Wirtschaft stark halten

Er legte den Fokus darauf, wie sehr in unserer globalisierten Welt schon die kleinste Veränderung ins Gewicht falle – so habe etwa Chinas Null-Covid-Strategie und die damit zusammenhängende wochenlange Sperrung des Hafens in Shanghai im Frühjahr für einen Handels- und Lieferrückstau gesorgt, dessen Ausläufer bis heute spürbar seien. Die heutige Inflation sei eben nicht bloß eine Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, sondern darüber hinaus ein natürliches Produkt von Verzögerungen in den Handelsabläufen und Containerknappheit. Zudem würden sich Änderungen in den Handelsrouten durch höheren Treibstoffverbrauch wiederum in steigenden Produktkosten niederschlagen.