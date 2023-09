Per Rennrad und per E-Bike Außergewöhnliches Gespann fährt von Erkelenz zum Gardasee

Menschen, die ungewöhnlich weite Strecken auf dem Fahrrad zurücklegen, gibt es auch im Erkelenzer Land immer wieder. Zum Beispiel den Gerderhahner Extremsportler Alexander Schmitz, der 2021 Kostenpflichtiger Inhalt in 13 Tagen vom Gardasee zum Nordkap fuhr. Oder die Erkelenzer Freunde aus Saint-James, die die 750 Kilometer aus Westfrankreich zum Lambertusmarkt zurückgelegt haben – genau wie es Erkelenzer Delegationen in der Vergangenheit schon getan haben. In die Reihe der Langstreckenfahrer hat sich nun auch der Golkrather Klaus Füßer (60) eingetragen. Gemeinsam mit einem Freund (35) ist er von Erkelenz rund 1000 Kilometer bis Limone sul Garda am Gardasee in Norditalien gefahren. Das Besondere dabei: Füßer war aufgrund eines lädierten Knies mit dem E-Bike unterwegs, sein Freund auf dem Rennrad.