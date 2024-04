Vor A46-Auffahrt Autos stoßen in Erkelenz zusammen

Vor der Autobahnauffahrt Erkelenz-Ost an der A46 sind am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto auf der L354, der Fahrer eines entgegenkommendes Fahrzeugs wollte links auf die Autobahn fahren und übersah den anderen Wagen vermutlich. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr säuberte im Anschluss den Unfallort.