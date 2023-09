An Ampelkreuzung Unfall mit zwei Verletzten in Erkelenz

Nach Angaben der Polizei war eine 18 Jahre alte Wassenbergerin aus Richtung Matzerath in Richtung Innenstadt unterwegs. An der betreffenden Kreuzung wollte sie nach links in Richtung Kaufland abbiegen. Die 18-Jährige übersah dabei offensichtlich das Auto einer 42-jährigen Erkelenzerin, die in entgegegesetzter Richtung fuhr. Beim Abbiegevorgang der 18-Jährigen stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.