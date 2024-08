Unfall in Venrath Alkoholfahrt endet am Apfelbaum

Erkelenz · Eine Spur der Verwüstung hat am Mittwochabend ein Auto in einem Garten in Venrath hinterlassen. Die zwei alkoholisierten Insassen wollen das Fahrzeug allerdings nicht gesteuert haben.

01.08.2024 , 11:06 Uhr

Das Auto wurde von einem Apfelbaum gestoppt. Foto: Tim Schäfer

Einen großen Sachschaden haben am Mittwochabend im Erkelenzer Ortsteil zwei Männer verursacht, die offenbar alkoholisiert in einem Auto unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein silberner BMW um kurz vor 21 Uhr auf die Einmündung der K30 in die K19 (Herrather Straße) und kam dort aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und geriet auf ein Privatgrundstück. Das Auto fuhr zwei Poller kaputt, beschädigte einen Strauch im Vorgarten, durchbrach einen Metallzaun und prallte dann auf einer Obstwiese gegen einen Apfelbaum, der durch den Aufprall entwurzelt wurde. Das Auto drehte sich und kam auf der Wiese zum Stehen. Im Auto saßen zwei Männer, ein 28-Jähriger und ein 32-Jähriger aus Mönchengladbach, die offenbar beide unter Alkoholeinfluss standen. Die Polizei ordnete einen Bluttest an. Einer der beiden wurde vom Rettungsdienst behandelt. Gefahren haben wollen den BMW aber beide Männer nicht. Sie sagten vor Ort aus, dass ein nicht näher benannter Freund der beiden das Auto gefahren und nach dem Unfall die Flucht ergriffen habe. Zeugen vor Ort sahen allerdings nur die beiden Männer. Die Polizei ermittelt nun. Ob man der Version der beiden glauben mag oder nicht: Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise eine dritte Person gesehen haben oder weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese können sich unter 02452 9200 melden.

(cpas)