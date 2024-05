Unfall in Erkelenz Motorradfahrer gerät aus der Spur

Am Vatertag, Donnerstag, 9. Mai, kam es um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall auf der Hohenbuscher Straße in Hetzerath. Dabei waren Vater und Sohn aus den Niederlanden gemeinsam mit ihren Motorrädern in Fahrtrichtung Baal unterwegs, als der Sohn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte verständigten den Rettungsdienst, der den der Polizei zufolge leicht an der Hand verletzten Mann in ein Krankenhaus brachte. Feuerwehr und Polizei sperrten eine Spur der Straße, um auslaufende Betriebsmittel aufzufangen und den Unfall aufzunehmen. Wieso der Sohn die Kontrolle verlor, ist derzeit nicht bekannt.