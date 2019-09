Unfall unter Alkoholeinfluss : Gladbacher flieht vor Polizei und überschlägt sich in Erkelenz mit Auto

Gladbacher flieht vor Polizei und überschlägt sich in Erkelenz mit Auto

Erkelenz Auf der Flucht vor der Polizei in Erkelenz hat sich ein 46-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Auto überschlagen. Beinahe wäre nicht nur er verletzt worden.

Der Mann wurde bei dem Unfall auf der Landstraße 364 bei Erkelenz-Golkrath leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie Polizeisprecherin Angela Jansen berichtet, meldete ein Zeuge am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr einen Autofahrer, der auf der Landstraße 364 an der Auffahrt zur Autobahn 46 (Hückelhoven Ost) durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Polizisten wollten daraufhin den Fahrer des Mercedes auf der L364 anhalten. Der Fahrer bremste sein Fahrzeug zunächst ab, gab dann aber plötzlich Gas und flüchtete in Richtung Golkrath, berichtet Polizeisprecherin Angela Jansen.